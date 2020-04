Faits-divers Covid-19 en France : 574 décès de plus en 24 heures ​Le Ministère des Solidarités et de la Santé fait état du nouveau bilan du coronavirus en France ce lundi 13 avril 2020.

En France, 98.076 cas sont recensés depuis le début de l’épidémie, soit 2673 cas confirmés de plus qu’hier et 32.113 personnes sont hospitalisées pour infection au COVID-19, soit 287 de plus qu’hier en tenant compte des sorties. 6821 patients dans un état grave nécessitent des soins en réanimation.



Au cours des dernières 24H, 227 nouveaux malades du Covid-19 ont été admis en réanimation. Le solde des admissions en réanimation, qui représente le nombre total de patients à prendre en charge en plus chaque jour est pour le cinquième jour consécutif négatif de 24 patients.



A l’hôpital, 9588 décès sont à déplorer depuis le 1er mars. Dans les établissements sociaux et médico-sociaux et sur la même période, elle s’élève à 5379 décès liés au COVID-19. Au total, 14967 décès sont ainsi à déplorer depuis le début de l’épidémie, soit 574 de plus qu'il y a 24 heures.



Enfin, depuis le début de l’épidémie, plus de 27.718 personnes sont sorties guéries de l’hôpital. Il faut y ajouter les dizaines de milliers de personnes guéries en ville.



La dynamique constatée ces derniers jours semble ainsi se confirmer : l’impact de l’épidémie est majeur et la France se situe actuellement dans une phase de "haut plateau".



Dimanche soir, le ministère de la Santé avait annoncé qu'au cours des dernières 24 heures, 310 décès avaient été enregistrés en milieu hospitalier, soit 9.253 décès au total dans les établissements de santé depuis le 1er mars. Dans les 5.218 établissements sociaux et médico-sociaux, 5140 décès rattachés au COVID-19 étaient à déplorer depuis cette date. Au total, 14393 décès étaient enregistrés en France depuis le début de l’épidémie.

LG Lu 354 fois







Dans la même rubrique : < > Dans l'Essonne, un maire invite ses habitants à signaler le non respect du confinement Mayotte: Plus de pétrole pour les habitants de Petite-Terre