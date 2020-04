Covid-19 en France: 427 nouveaux décès, le nombre de patients en réanimation poursuit sa baisse

Depuis le 1er mars, le covid-19 a engendré 24 087 décès liés (15 053 décès dans les hôpitaux et 9 034 décès dans les établissements sociaux et médico-sociaux), rapporte le ministère de la santé dans un communiqué publié ce mercredi soir. Soit 427 supplémentaires ces dernières 24 heures.



"SOS médecins a réalisé 251 interventions pour suspicion de COVID (soit 5% de l’activité totale). Les services d’urgences ont noté 1 316 passages, soit 6% de l’activité. Dans les laboratoires, le taux de positivité reste stable à 18%", est-il précisé.



26 834 personnes sont hospitalisées pour une infection COVID-19 et 1 070 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures. "Les sorties sont plus nombreuses que les entrées, avec un solde négatif de 650 malades du Covid en moins qu’hier", note le ministère.



Plus de 4000 patients en réanimation



Parmi les patients hospitalisés, 4 207 sont en réanimation pour une infection au covid-19. 110 nouveaux cas graves ont été admis, mais le solde reste négatif avec 180 patients atteints de Covid en moins. Au total, toutes causes confondues, 7 303 patients sont en réanimation (144% de taux d’occupation par rapport à la capacité initiale qui est de 5 065 lits).



Dans les Outre - Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 93 hospitalisations, dont 24 patients en réanimation.



Depuis le début de l’épidémie, 90 753 personnes ont été hospitalisées, dont plus de 15 500 en réanimation. Plus de 48 200 personnes sont rentrées à domicile, sans compter les dizaines de milliers de personnes guéries en ville.



"Il est indispensable que nous poursuivions tous nos efforts pour réduire le nombre quotidien de nouveaux cas en respectant le confinement, tous les gestes barrières, la distanciation physique minimale d’un mètre et la réduction drastique du nombre de nos contacts", conclut le ministère.