Covid-19 en France: 369 nouveaux décès, 22.614 au total

Le nombre de morts du coronavirus en France s'élève à 22 614, soit 369 de plus qu'hier, dont 14.050 dans les hôpitaux (+198) et 8 564 dans les Ehpad (+171), annonce la Direction générale de la Santé ce samedi.



Par ailleurs, 28 222 personnes sont hospitalisées, soit 436 personnes de moins qu’hier. Ces dernières 24 heures, ce sont 999 nouveaux patients qui ont été admis à l'hôpital.



Le nombre de patients en réanimation s'élève ce samedi à 4 725, soit 145 patients de moins qu'hier.



La Direction générale de la Santé précise que quatre régions concentrent près de 75% des patients hospitalisés : l'Ile de France, l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Est et les Hauts-de-France).



En Outre Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), 90 hospitalisations sont relevées, dont 25 patients en réanimation.