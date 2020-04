Covid-19 en France: 369 nouveaux décès, 22.614 au total

Le nombre de morts du coronavirus en France s'élève à 22 614, dont 14.050 dans les hôpitaux (+198) et 8 564 dans les Ehpad (+171), annonce la Direction Générale de la Santé par voie de communiqué ce samedi. C'est 369 de plus qu'hier.



Par ailleurs, 28 222 personnes sont hospitalisées, soit 436 personnes de moins qu’hier. Ces dernières 24 heures, ce sont 999 nouveaux patients qui ont été admis à l'hôpital.



Le nombre de patients en réanimation s'élève quant à lui à 4 725, soit 145 patients de moins que la veille. Au cours des dernières 24h, 124 nouveaux malades COVID-19 ont été admis en réanimation. Le solde est ainsi négatif avec 145 patients en moins. Il faut souligner le nombre très important de patients en réanimation, toutes causes confondues. S'élevant à 7.525, il est supérieur de 50% aux capacités initiales de réanimation en France.



"L’augmentation observée du nombre de patients en réanimation, hors COVID, démontre la nécessité du suivi et du traitement des patients atteints de maladies chroniques ainsi que de la prise en charge en urgence des pathologies aiguës graves", indique la Direction Générale de la Santé. "Si les suivis sont interrompus longtemps, les décompensations de maladies chroniques sont d’autant plus graves. Nous avons mis en place plusieurs moyens de consultations avec notamment la téléconsultation qui est un succès. Les personnes malades sont vivement encouragées à contacter leur médecin ou le service où elles sont suivies."



En Outre Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), 90 hospitalisations sont relevées, dont 25 patients en réanimation.



Depuis le début de l’épidémie, 87 524 personnes ont été hospitalisées dont plus de 15 000 en réanimation. 44 594 sont rentrées à domicile.



"Il est important de respecter tous les gestes barrières, le confinement, la distanciation physique et sociale", rappelle encore la Direction Générale de la Santé, avant de conclure : "Nous devons poursuivre tous ensemble ce confinement avec un objectif simple : le plus faible nombre de malades et le faible niveau de circulation virale le 11 mai."