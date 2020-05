A la Une . Covid-19 en France : 351 morts supplémentaires en 24 heures, 27.425 au total Le ministère des solidarités et de la santé fait le point sur l’évolution de l’épidémie de coronavirus ce jeudi sur le territoire national. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 14 Mai 2020 à 21:19 | Lu 483 fois

L’épidémie Covid-19 reste active et le virus circule toujours en France. Nous devons donc rester prudents et respecter toutes les mesures barrière, dont le port du masque grand public, lorsque la distance physique minimale d’un mètre ne peut être respectée. Il est indispensable de se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou en utilisant une solution hydro alcoolique, de tousser et éternuer dans son coude, d’utiliser des mouchoirs à usage unique à jeter après usage, de ne pas se serrer la main, de ne pas s’embrasser et d’éviter de se toucher le visage, surtout la bouche et le nez.



Les personnes âgées et toutes celles présentant des pathologies chroniques doivent respecter très attentivement ces consignes, éviter tout contact avec des personnes malades et réduire autant que possible les situations d’exposition au risque de transmission virale et le nombre de contacts. Nous devons continuer à les aider dans leur vie quotidienne.



Dès les premiers signes évocateurs de la maladie COVID-19, et même s’ils sont légers, consultez un médecin dans les 24 heures. Si un test PCR vous est prescrit, faites-le sans délai, le résultat doit être rendu en 24 heures.



Dans le monde :

▪ 188 pays sont touchés par la pandémie de COVID-19. 4,3 millions de personnes ont été atteintes. Près de 300 000 personnes en sont décédées, mais 1,56 million de personnes en ont guéri.



▪L’Europe reste fortement impactée avec 1,62 million de cas et 151 749 décès.



En France :

▪ Hier, SOS médecins a réalisé 319 interventions pour suspicion de COVID-19, soit 6% de l’activité totale. Les services d’urgence ont noté 678 passages pour ce même motif, soit 3% de l’activité totale.



▪ 20 463 personnes (vs 23 208 il y a une semaine) sont hospitalisées pour une infection COVID-19 et 542 nouvelles admissions (vs 728 il y a une semaine) ont été enregistrées en 24 heures. 2 299 malades atteints d’une forme sévère de COVID-19 (vs 2 961 il y a une semaine) sont hospitalisés en réanimation. 52 nouveaux cas graves ont été admis en réanimation (vs 99 il y a une semaine).



▪ Le solde reste négatif en réanimation, avec 129 malades de COVID-19 en moins par rapport à hier. 4 régions (Ile de France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent 72% des cas hospitalisés. En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 105 hospitalisations, dont 23 en réanimation.



▪ Depuis le début de l’épidémie, 97 844 personnes ont été hospitalisées, dont plus de 17 000 en réanimation. 59 605 personnes sont rentrées à domicile.



▪ Depuis le 1er mars, nous déplorons 27 425 décès liés au COVID-19 (+ 351), 17 224 décès dans les hôpitaux et 10 201 décès dans les établissements sociaux et médicosociaux.





