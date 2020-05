Covid-19 en France: 243 personnes décédées en 24h, 26 230 décès au total

Ce vendredi 8 mars, 243 personnes sont décédées des suites du Covid-19 en France selon le dernier point épidémiologique du ministère de la Santé. Depuis le 1er mars, 26 230 décès au total sont à déplorer, 16 497 décès dans les hôpitaux et 9 733 décès dans les établissements sociaux et médicosociaux.



22 724 personnes sont hospitalisées infectées par le virus. 510 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures. 2 868 malades atteints d’une forme sévère de COVID-19 sont hospitalisés en réanimation. 89 nouveaux cas graves ont été admis. Le solde reste négatif en réanimation, avec 93 malades de COVID-19 en moins. 4 régions (Ile de France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent 72% des cas hospitalisés.



En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 103 hospitalisations, dont 25 en réanimation.



55 782 personnes sont rentrées à domicile.



"En ce 8 mai, nous saluons toutes celles et ceux, qui ont permis à notre pays de prendre en charge de façon optimale les patients atteints de COVID-19 ainsi que tous les autres malades. Tous les professionnels de santé sont mobilisés pour vous aider à poursuivre votre suivi et vos soins. Il est important de ne pas arrêter les actes de dépistages et de prévention en particulier la vaccination.



Nous devons tous poursuivre nos efforts pour freiner l’épidémie. Celle-ci est toujours active. L’ensemble des mesures barrières, le respect de la distanciation physique minimale d’un mètre et la réduction au maximum du nombre de nos contacts doivent être respectés et ces mesures demeurent indispensables pour les semaines à venir", alerte le ministère dans un communiqué.



La carte synthèse, concernant la levée du confinement, a été présentée hier par le Premier ministre. Elle n’évoluera pas jusqu’au 11 mai. La Réunion se maintient en vert.