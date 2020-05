Covid-19 en France: 135 personnes décédées ces dernières 24H

Le point sanitaire en ce dimanche 3 mai fait état de 135 personnes décédées ces dernières 24H. Au total, 24 895 personnes sont mortes en lien avec le Covid-19 depuis le début de l’épidémie.



A ce jour, 25 815 personnes sont hospitalisées, le solde négatif des hospitalisations se maintient.



3 819 personnes sont placées en réanimation tandis que le nombre de personnes rentrées à domicile continuent d’augmenter et passe à 50 784.



Sur la carte des indicateurs, le Gers, la Loire-Atlantique et la Mayenne passent du orange au vert, "grâce à une diminution de la circulation active du virus".



"Il ne faut pas relâcher les efforts collectifs qui portent leurs fruits et freinent efficacement l’épidémie. Pour réussir la levée progressive du confinement, il faut plus que jamais appliquer scrupuleusement tous les gestes barrières, respecter la distanciation physique minimale d’un mètre et réduire le nombre de nos contacts. Tous ensemble nous avons lutté contre la propagation de l’épidémie, tous ensemble nous devons lutter pour éviter la diffusion du virus, tous ensemble nous lutterons contre le risque de reprise épidémique", indique le Ministère des Solidarités et de la Santé dans un communiqué.



En Outre-mer, Mayotte conserve sa couleur rouge. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et La Réunion se maintiennent en vert.