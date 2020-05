A la Une . Covid-19 en France: 131 décès en 24h, 28239 morts depuis le début de l'épidémie Le ministère des solidarités et de la santé a publié son point de situation journalier quant à l'épidémie de Covid-19. On déplore 131 décès des suites de l'infection au SARS-CoV-2 ces dernières 24 heures en France. Par Sarah Minatchy - Publié le Lundi 18 Mai 2020 à 21:39 | Lu 111 fois

Point de situation du lundi 18 mai 2020



28 239 décès liés au

61 213 personnes sont rentrées à domicile

19 015 personnes hospitalisées (vs 22 284 il y a une semaine)

1 998 patients graves en réanimation (vs 2 712 il y a une semaine)



L’épidémie de Covid-19 reste active et le virus circule toujours en France. Nous devons donc rester prudents et respecter toutes les mesures barrière, dont le port du masque grand public, lorsque la distance physique minimale d’un mètre ne peut être respectée. Les personnes à risque de développer une forme sévère de la maladie, ayant plus de 65 ans ou atteintes d’une pathologie chronique (notamment maladie cardiovasculaire, diabète, obésité, pathologie respiratoire chronique, cancer évolutif sous traitement), présentant une immunodépression ou les femmes enceintes, au cours du troisième trimestre de grossesse, doivent être encore plus prudentes, se protéger et éviter tout contact non nécessaire. Il leur est recommandé le port du masque.



Dès les premiers signes évocateurs de la maladie COVID-19, même bénins, consultez le plus rapidement possible un médecin. Si un test virologique RT-PCR vous est prescrit, faites-le sans délai, le résultat doit vous être rendu en 24 heures. En résumé, si vous vous demandez si vous avez ou pas la maladie en présence de symptômes, 48 heures plus tard vous devriez avoir la réponse par le résultat du test virologique.



Dans le monde



▪ 188 pays sont touchés par la pandémie de COVID-19.

▪ 4,74 millions de personnes ont été atteintes,

▪315 822 personnes en sont décédées, mais 1,7 million de personnes en ont guéri.

▪ L’Europe reste fortement impactée avec 1,70 million de cas et 162 603 décès.



En France



▪ Hier, SOS médecins a réalisé 345 interventions pour suspicion de COVID-19, soit 5% de l’activité totale. Les services d’urgence ont noté 351 passages pour ce même motif, soit 1% de l’activité totale.



▪ 19 015 personnes (vs 22 284 il y a une semaine) sont hospitalisées pour une infection COVID-19 et 375 nouvelles admissions (vs 523 il y a une semaine) ont été enregistrées en 24 heures.



▪ 1 998 malades atteints d’une forme sévère de COVID-19 (vs 2 712 il y a une semaine) sont hospitalisés en réanimation. 38 nouveaux cas graves ont été admis en réanimation (vs 82 il y a une semaine).



▪ Le solde reste négatif en réanimation, avec 89 malades de COVID-19 en moins par rapport à hier. 4 régions (Ile de France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent 71% des patients hospitalisés en réanimation. En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 114 hospitalisations, dont 22 en réanimation.



Depuis le début de l’épidémie,



▪ Depuis le début de l’épidémie, 98 853 personnes ont été hospitalisées, dont près de 17 500 en réanimation.

▪ 61 728 personnes sont rentrées à domicile.



