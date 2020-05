National Covid-19 en France : 102 personnes décédées ces dernières 24H Selon le dernier point de situation du Ministère des Solidarités et de la Santé, 102 personnes sont décédées liées au Covid-19 en France ces dernières 24H. Au total, le nombre de décès s’élève à 27 529. Par Aurélie Hoarau - Publié le Vendredi 15 Mai 2020 à 22:51 | Lu 148 fois

L’épidémie de Covid-19 est toujours active en France, nous devons donc rester prudents et chacun doit se protéger et protéger les autres en respectant scrupuleusement les mesures barrières.



C’est le cas en particulier pour les personnes à risque de développer des formes plus graves de la maladie en cas de contamination, de plus de 65 ans, atteintes d’une maladie chronique ou fragilisant leur système immunitaire (complications cardiovasculaires, diabète, obésité, pathologies chroniques respiratoires, cancers…) et des femmes enceintes au cours du troisième trimestre de leur grossesse. Ces personnes doivent être particulièrement attentives à limiter les contacts et à respecter les mesures barrière.



19 861 personnes sont hospitalisées pour une infection COVID-19 et 438 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures.



2 203 malades atteints d’une forme sévère de COVID-19 sont hospitalisés en réanimation. 64 nouveaux cas graves ont été admis en réanimation.



Le solde reste négatif en réanimation, avec 96 malades de COVID-19 en moins par rapport à hier. 4 régions (Ile de France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent 72% des cas hospitalisés. En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 109 hospitalisations, dont 23 en réanimation.



Depuis le début de l'épidémie



98 192 personnes ont été hospitalisées, dont plus de 17 000 en réanimation.



60 448 personnes sont rentrées à domicile.



Depuis le 1er mars, nous déplorons 27 529 décès liés au COVID-19 (+ 104), 17 342 décès dans les hôpitaux et 10 187[1] décès dans les établissements sociaux et médicosociaux.



Dans le monde



188 pays sont touchés par la pandémie de COVID-19.



4,47 millions de personnes ont été atteintes.



Plus de 303 000 personnes en sont décédées, mais 1,6 million de personnes en ont guéri.



L’Europe reste fortement impactée avec 1,62 million de cas et 152 233 décès.



En France, hier, SOS médecins a réalisé 297 interventions pour suspicion de COVID-19, soit 6% de l’activité totale. Les services d’urgence ont noté 701 passages pour ce même motif, soit 3% de l’activité totale.





