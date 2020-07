International Covid-19 en Australie: La ville de Melbourne reconfinée pendant au moins six semaines

Par Soe Hitchon - Publié le Mardi 7 Juillet 2020

Alors que les mesures de confinement et d’isolement s'allègent, une hausse dans le taux de contaminés était attendue partout dans le monde. Dans l’État de Victoria, en Australie, les cas de Covid-19 ont flambé et la ville de Melbourne doit se reconfiner pour au moins six semaines.



La deuxième ville d’Australie compte cinq millions de personnes. Et ce sont ces habitants qui devront être à nouveau confinés à partir de ce mardi à minuit. L’État de Victoria a aussi fermé ses frontières, l’isolant du reste du pays.



Pour cause, 191 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures. Et tracer toutes ces personnes s’avère bien trop compliquer. Le premier ministre de Victoria, Daniel Andrews, a donné quatre justificatifs de sortie : les achats de première nécessité, les soins médicaux, l’activité sportive, ainsi que le travail et les études, s’ils ne peuvent pas s’effectuer à domicile.



En tout, l’Australie compte pour le moment 9000 cas de coronavirus et 106 décès. Bien moins touché qu’un pays comme la France, il redoute néanmoins une deuxième vague. "Je sais que beaucoup de gens n’ont pas peur parce qu’on a l’impression que c’est quelque chose qui se passe aux autres dans d’autres parties du monde. Mais vous devriez en avoir peur. Moi, j’en ai peur. On devrait tous avoir peur", a déclaré Daniel Andrews.



