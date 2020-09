A la Une .. Covid-19 à St-Pierre : L'école Jacques Prévert fermée jusqu'à nouvel ordre

Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 6 Septembre 2020 à 23:17 | Lu 156 fois

Les parents de l'école Jacques Prévert à Terre Sainte, à Saint-Pierre, ont été informés que l'école resterait fermée demain lundi 7 septembre à la suite de la découverte qu'un des personnels communaux travaillant au sein de l'école était atteinte du coronavirus.



Cette personne a été placée en isolement à son domicile "et le restera aussi longtemps que nécessaire".



Par ailleurs, "des personnes contacts à risque ont été identifiées au sein de l'établissement. Elles ont été contactées et invitées à se mettre en quatorzaine à leur domicile. Elles seront suivies par l'ARS et/ou leur médecin traitant".



Les locaux de l'école seront totalement désinfectés par les services communaux demain lundi, en conséquence de quoi l'école sera fermée toute la journée et le restera "jusqu'à autorisation d'ouverture par la collectivité dans les plus brefs délais après la désinfection des locaux".





