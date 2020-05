La grande Une Covid-19 à Mayotte : "Une partie de la population considère que c'est une maladie de "Mzungu" (les blancs)"

L’épidémie de coronavirus continue de progresser sur l’île aux Parfums. Alors que le confinement est encore en vigueur sur le territoire - certaines mesures restrictives ont été assouplies et certaines écoles pourraient rouvrir cette semaine, mais le couvre-feu est toujours d'actualité - celui-ci peine à être respecté. C’est ce que constatent deux Réunionnais, Gaetan et Charlotte, installés à Mayotte, et qui nous livrent un témoignage alarmant sur leur quotidien dans le 101ème département de France. Par Charlotte Molina - Publié le Lundi 25 Mai 2020 à 17:21 | Lu 4302 fois



Depuis combien de temps vivez-vous à Mayotte ? Cela fait bientôt 2 ans que nous vivons à Mayotte et nous habitons à Mamoudzou dans le chef-lieu.

Qu’y faites-vous ? Je suis professeur d’EPS contractuel dans un collège et ma compagne est infirmière au CHM.

Comment vivez-vous l’épidémie de Coronavirus ? Depuis le début nous respectons scrupuleusement les règles, ma compagne sort uniquement pour aller travailler à l’hôpital et moi je vais une fois par semaine faire les courses dans le supermarché à côté de chez nous. Pour être franc, en ce moment le confinement est de plus en plus difficile à vivre, le temps paraît long et on a l’impression de ne pas voir le bout du tunnel. Quand vous voyez tous les jours que la situation s’améliore un peu partout en Métropole et dans les DOM et qu’ici c’est de pire en pire il y a de quoi s’inquiéter, surtout lorsqu’on connaît la situation difficile du territoire : manque de moyens hospitaliers, précarité de la population, surpopulation dans certains quartiers avec les conditions sanitaires que cela engendre.

Craignez-vous que la situation épidémiologique s’aggrave ? Oui malheureusement cela semble indéniable.

​Le Mistral a embarqué nombre de palettes de bouteilles d’eau alors de ses deux rotations. Pouvez-vous nous détailler quelle est la réalité de l’approvisionnement en eau à Mayotte ? Pour le moment nous n’avons pas réellement constaté à notre niveau de rupture dans l’approvisionnement en eau, car nous avons l’eau courante chez nous et que nous buvons l’eau du robinet. Cependant 1 foyer sur 3 presque n’a pas accès à l’eau dans son logement à Mayotte. Je pense donc que pour certaines familles la situation doit être très compliquée pour ne pas dire critique (notamment chez certains de mes élèves que j’ai eus téléphone toutes les semaines). Je dirais qu’heureusement que le Mistral est venu en appui sur le territoire et que dans certains quartiers des distributions ont été organisées.

​Dans le cadre de votre travail, comment se matérialise votre activité avec la menace du covid ? Pour ma part je suis en télétravail depuis le début du confinement, mon collège organise des distributions de pochettes pédagogiques toutes les semaines pour les familles qui n’ont pas d’accès à internet (et il y en a vraiment beaucoup). Chaque semaine nous devons envoyer des ressources pédagogiques à notre établissement afin qu’il les transmette aux familles des élèves.

A quelle date la reprise scolaire a été fixée, vous semble-t-elle réaliste ? Pour le moment nous n’avons aucune date de reprise.

Décrivez-nous la réalité de la gestion du Covid lorsque l’on est infirmière dans ce département ? Comment se déroulent vos journées à l’hôpital ? Ma compagne travaille au CHM de Mamoudzou en tant qu’infirmière. Elle travaille dans un service qui n’est pas dédié exclusivement au COVID, mais dans lequel il peut y avoir des cas d’où la présence de 2 chambres d’isolement. Le matin en arrivant dans son service elle reçoit 4 à 5 masques chirurgicaux pour sa journée de service qui dure 12h30, et a également accès à des sur blouses. Si jamais il y avait des cas ou des suspicions de COVID dans son service, elle a accès à des masques FFP2 ainsi que des visières de protection. De ce point de vue là, les moyens de protection lui semblent satisfaisants.



Cependant concernant les dépistages, seules les personnes présentant des symptômes sont testées ce qui ne permet pas d’isoler tous les patients porteurs du virus (car on sait bien que beaucoup sont asymptomatiques).



En temps normal l’hôpital est déjà surchargé ce qui engendre une fatigue générale des équipes de soignants, et avec la situation actuelle ça ne va pas en s’améliorant.

Avez-vous perçu des signes encourageants qui indiqueraient que l’épidémie semble un peu plus prise au sérieux désormais ? Un confinement beaucoup plus respecté qu’au cours des dernières semaines est-il visible ? Malheureusement nous ne voyons aucun signe encourageant, bien au contraire. Il y a vraiment beaucoup de monde dans les rues (dans notre quartier on a l’impression que le confinement n’a jamais réellement commencé) et de plus en plus de commerces sont ouverts. De plus une partie de la population considère que le COVID est une maladie de "MZUNGU" (les blancs) et ne prend pas au sérieux les recommandations.

Les autorités vous paraissent-elles dépassées par les événements ? Oui complètement, même si certaines actions sont encourageantes. Nous avons reçu des masques réutilisables dans notre boîte aux lettres cette semaine (Interview réalisée le lundi 18 mai NDLR). Je pense qu’il est maintenant trop tard. Je pense que les autorités n’ont pas été assez dissuasives au début du confinement ce qui a laissé paraître un sentiment d’invulnérabilité au sein de la population. Les gens se sont dit "on ne me contrôle pas, on ne me sanctionne pas donc je peux continuer à faire ma vie". En 2 mois de confinement, je suis toujours sorti avec mon attestation et je n’ai jamais été contrôlé une seule fois, idem pour ma compagne.

Avez-vous envisagé de quitter le territoire ? Oui bien sûr, mais plusieurs raisons nous obligent à rester ici :



- L’aéroport est toujours fermé donc difficile de quitter le territoire

- Nous sommes tous les deux encore sous contrat et avons à cœur de terminer notre mission ici même si c’est compliqué.

- Enfin un départ ça se prépare un minimum, on ne peut pas partir "comme ça" sur un coup de tête.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité