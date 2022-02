Covid-19 à Mayotte : Un dernier bilan rassurant

La baisse des indicateurs épidémiologiques se poursuit sur l’île aux parfums, “mais cela ne doit pas faire baisser la vigilance”, souligne l’ARS de Mayotte. L’île enregistre 340 nouveaux cas sur la période du 22 au 28 janvier dernier et présente un taux d’incidence de 121,7/100.000 habitants, contre 229,4/100.000 habitants la semaine précédente.



Le taux de positivité poursuit lui aussi sa baisse, se situant à 6,9 % contre 9,1 sur la période précédente. Deux personnes Covid positives sont hospitalisées, dont une en réanimation. Aucun nouveau décès n’est à déplorer.



Au total, Mayotte recense 36.361 cas de covid-19.



Des mesures de restrictions allégées



“Il est nécessaire de rester mobilisés et de poursuivre les efforts pour lutter contre le virus”, prévient l’Agence Régionale de Santé mahoraise.



Dans ce contexte, il est demandé à la population de continuer à appliquer les gestes barrières et à renforcer les comportements de prudence.



“À ce stade, il est important de rappeler la nécessité de compléter son parcours vaccinal par une dose de rappel afin de lutter efficacement contre le variant Omicron”, rappelle l’ARS.



Pour rappel, suite à l’amélioration de la situation sanitaire, des mesures allégées sont en vigueur depuis le 28 janvier dernier à Mayotte. Le couvre-feu, les jauges à table dans les bars et restaurants, les jauges pour les sorties en mer et l’interdiction du sport en intérieur sont levés. Les autres dispositions restent cependant en vigueur.