Covid-19 à Mayotte : Deux nouveaux décès

Deux personnes âgées et hospitalisées depuis plusieurs jours en réanimation sont décédées des suites du Covid-19 à Mayotte ces dernières 24 heures. Un troisième décès s’est également produit chez une personne âgée à son domicile, mais le Covid-19 n’est pas certifié comme cause actuellement.



Au total, 128 cas ont été détectés ces 24 dernières heures. Mais l’accélération du nombre de cas ces derniers jours a été expliquée par l’ARS de Mayotte. "L’augmentation du nombre de cas positifs ces derniers jours s’explique par une opération de dépistage massif à la prison de Majicavo Lamir. Suite à l’apparition de cas CoVid+ chez des surveillants, l’ARS, en collaboration avec le CHM, a pris la décision de tester l’ensemble des détenus, des personnels et des professionnels de santé exerçant au sein de la maison d’arrêt. Sur l’ensemble des dépistages réalisés,107 cas se sont à ce jour avérés positifs" indique le communiqué.



37 patients sont actuellement hospitalisés au CHM, dont 21 dans le service de médecine et 10 dans le service de réanimation. 23 décès sont à déplorer (+ 1 patient mahorais décédé à La Réunion suite une évacuation sanitaire) depuis le début de l’épidémie qui aura déjà touché 1 871 personnes dans l’île.