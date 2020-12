Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Covid-19 à La Réunion : dispositif pour la Saint-Sylvestre

La Préfecture de La Réunion informe la population des mesures prises pour le Réveillon du 31 décembre 2020. Cela concerne, entre autres, l’interdiction des rassemblements dans l’espace public à compter de 18h00 et le couvre-feu en deux étapes de 22h00 à 5h00.



Le conseil scientifique considère comme probable une reprise incontrôlée de l’épidémie de Covid-19 en janvier à l’issue des moments de convivialité des fêtes de fin d’année. Afin de renforcer le dispositif de prévention en Outre-Mer, le conseil de défense et de sécurité nationale réuni le 29 décembre a décidé qu’un couvre-feu serait appliqué à La Réunion pour la soirée de la Saint-Sylvestre en complément de la mesure d’interdiction des rassemblements dans l’espace public déjà annoncée.



Le dispositif sera le suivant :



- le 31 décembre à compter de 18h00 et jusqu’au 1er janvier à 5h00, tous les rassemblements dans l’espace public seront interdits, même en-deçà de six personnes ;



- le 31 décembre à compter de 22h00 et jusqu’au 1er janvier à 1h00, un premier couvre-feu est mis en place : seules seront autorisées à circuler les personnes rentrant chez elles ou pouvant justifier d’un motif impérieux ;



- le 1er janvier de 1h00 à 5h00 du matin, le couvre-feu est durci. Seules les personnes justifiant d’un motif impérieux peuvent circuler.



Interdiction de tout rassemblement dans l’espace public à compter de 18h00



Le 31 décembre, tout rassemblement, même inférieur à 6 personnes, sera interdit sur la voie publique par arrêté préfectoral.



Cette interdiction concernera l’ensemble de l’espace public : les plages, l’arrière plage, la bande littorale, les espaces verts, les parcs, les aires de loisir, les abords de rivières. Elle s’applique du 31 décembre 2020 à 18h00 et jusqu’au 1er janvier à 5h00.



Le réveillon de la Saint-Sylvestre doit s’organiser à domicile ou dans les établissements qui se sont organisés avec des protocoles renforcés tels que les casinos, les salles de spectacle et de cinéma, les hôtels, les bars, les restaurants et les lieux de culte. Tous ces établissements devront avoir fermé leurs portes à 00h30. Aucune fermeture tardive ne sera autorisée.



Chacun est invité à observer dans l’espace privé les règles applicables à l’espace public et à veiller au respect des gestes barrière en toutes circonstances :



• Limitez les rassemblements à 6 adultes,

• Ne participez à aucun rassemblement si vous présentez des symptômes,

• Si vous présentez des symptômes, faites-vous rapidement tester,

• Evitez les contacts rapprochés,

• Portez le masque autant que possible,

• Restez assis en respectant une distance d’1 mètre entre les personnes.



Couvre-feu en deux étapes à compter de 22h00



A compter de 22h00, des restrictions de déplacement seront mises en place sur toute l’ile. Seules seront autorisées à circuler les personnes qui rentreront à leur domicile ou celles justifiant d’un motif impérieux. Il ne sera donc par exemple plus possible de circuler au-delà de 22h00 pour aller dans un débit de boisson ou retrouver des amis.



Des contrôles seront mis en place dès 22h00 et les personnes circulant devront être en capacité de présenter des documents justificatifs (attestation sur l’honneur, réservation au restaurant, justificatif de domicile, places de cinémas ou de spectacles, etc.).



De 1h00 à 5h00, le couvre-feu sera durci : seules sont autorisées à circuler les personnes justifiant d’un motif impérieux. Les déplacements de personnes et de véhicules seront donc interdits sur l’ensemble du département à l’exception des déplacements pour les motifs suivants :



• déplacement professionnel pour se rendre au travail ou en rentrer,

• soins ou achat de produits de santé ne pouvant être différés,

• motif familial impérieux ou assistance aux personnes vulnérables.



Tout déplacement devra être justifié par un document attestant du motif (carte professionnelle, certificat de l’employeur…).



Mesures de contrôle et sanctions



Des contrôles renforcés seront mis en œuvre par les forces de l’ordre sur l’ensemble de l’espace public et du réseau routier afin d’éviter toute violation du couvre-feu et tout rassemblement dans l’espace public.



Il est rappelé que la violation de ces mesures constitue une infraction de 4ème classe, punie d’une amende de 135€ pouvant être majorée à 375€.





