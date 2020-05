Covid-19 à La Réunion: Une baisse d’activité sans précédent de 28 %

Moins 28 % d’activité liée à la crise sanitaire du Covid-19 à La Réunion. "La perte d’activité a été immédiate", a constaté l’Insee. La part plus importante du secteur public dans l’économie réunionnaise amortit cette baisse par rapport à la métropole où la baisse s’élève à 33 %.

Le commerce est le secteur le plus touché par la crise. La contraction de l’activité est évaluée à 60 %, et contribue pour 6 points à la perte d’activité totale. Les commerces soumis à fermeture (décret du 23 mars 2020) représentent 41 % des surfaces commerciales (39 % en moyenne nationale).

Les entreprises de la construction, quasi à l’arrêt, voient leur activité se replier de 80 % soit 5 points de la baisse totale.

Fortement ralentie ou nulle, l’activité du secteur de l’hôtellerie-restauration (quelques enseignes se tournant vers la vente à emporter) perd globalement 70% de leur activité.



56 % de l’emploi salarié privé en chômage partiel

Les activités agricoles et l’industrie agroalimentaire seraient nettement moins affectées par le confinement que les autres secteurs, note l’Insee. Avec la mise en place de circuits courts, l’agriculture semble avoir trouvé des solutions. Quant aux industriels de l’agroalimentaire, la production continue à un rythme "presque habituel afin de répondre à une forte demande de consommation des ménages en cette période de confinement".

Les dispositifs d’aide sont largement mobilisés, notamment le chômage partiel qui concerne plus de 100 000 salariés à fin avril, soit 56 % de l’emploi salarié privé, mais aussi les prêts bancaires garantis par l’État (376 millions d’euros préaccordés au 24 avril). "Les craintes sur les conséquences sociales de la crise restent néanmoins fortes : à La Réunion quatre salariés sur dix et un non-salarié sur deux exercent dans un secteur dont l’activité est réduite de plus de 50 %".

Point positif sur l’environnement, la chute du trafic routier se traduit en une baisse des émissions de gaz allant jusqu’à -70 %. La consommation d’électricité baisse également, jusqu’à moins 20 % en journée par rapport à la normale. Une baisse qui illustre ce ralentissement sans précédent de la vie économique.