La grande Une Covid-19 à La Réunion : Un 5e décès enregistré

Un cinquième décès lié à la Covid-19 a été annoncé. Il s’agit d'un homme de 60 ans présentant plusieurs facteurs de sévérité. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 5 Septembre 2020 à 17:57 | Lu 1556 fois

Le nombre des décès à la Covid-19 poursuit sa lente ascension. Ce (jour), le CHU annonce la disparition d’une cinquième personne liée à la Covid-19.



Au total, 5 personnes hors EVASAN sont décédées à La Réunion après avoir contracté le virus. Le 22 août, une patiente décédait dans le service des maladies infectieuses unité Covid du CHU Nord. Son décès est dû à autre pathologie mais classé dans les statistiques.



Le premier décès directement lié à la Covid-19 de l’île a eu lieu dans la nuit du 23 août au 24 août. Hosmann Mangrolia, âgé de 80 ans, devenait tristement le premier Réunionnais a succomber face au virus dans l’île. À partir de là, tout s’est enchaîné très vite. Six jours plus tard, c’est une jeune femme de 26 ans qui disparaissait au service réanimation de Bellepierre. Le lendemain, un homme de 80 ans subissait le même funeste destin.



Ce samedi 5 septembre, c'est un donc un homme de 60 ans, présentant plusieurs facteurs de sévérité, qui a succombé après avoir contracter le virus.



