Covid-19 à La Réunion : L'ARS fait le point

Martine Ladoucette, directrice générale de l'ARS, a d'abord fait le point sur la situation sanitaire à La Réunion qui continue de se dégrader. En moyenne, 460 cas sont recensés par jour, soit un taux d'incidence de 380 cas pour 100.000 habitants.



La pression hospitalière est aussi en hausse avec 48 malades hospitalisés dont 21 personnes en réanimation.



Pour ce qui est du variant Omicron : 8 cas ont été recensés au total à La Réunion dont 4 arrivés sur l'île depuis l'Afrique du Sud le week-end dernier. L'un d'entre eux est une contamination autochtone. Tous sont isolés.



La vaccination des enfants de 5 à 11 ans atteints notamment d'obésité, de diabète, de maladies respiratoires chroniques, d'asthme ou de cardiopathie congénitale commencera le 20 décembre. Les parents et leurs enfants devront se rendre aux Centres hospitaliers universitaires et à l'hôpital des Enfants de Saint-Denis.



La directrice générale de l'Agence régionale de Santé annonce aussi la mise en place d'une plateforme de dépistage prioritaire pour les voyageurs.



"Il peut y avoir des limites humaines aux capacités à faire les tests. Elles sont dépassées de semaine en semaine", a expliqué Martine Ladoucette.







Le directeur de cabinet du préfet, Ottman Zaïr, a rappelé qu'il était recommandé de limiter ses interactions sociales pour éviter des mesures plus strictes en fin d'année.