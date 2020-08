A la Une . Covid-19 à La Réunion : Décès d'un patient évasan, 45 nouveaux cas ce lundi

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment ce lundi 45 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 à La Réunion. Un décès supplémentaire a été enregistré. Il s'agit d'un patient de 58 ans hospitalisé suite à une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale. Par Amandine Dolphin - Publié le Lundi 31 Août 2020 à 17:41 | Lu 2033 fois

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer le décès lié à la Covid-19 ce lundi 31 août 2020 d’un patient de 58 ans hospitalisé suite à une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale. Les autorités présentent leurs sincères condoléances à sa famille.



Par ailleurs, les autorités confirment 45 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce lundi 31 aout août à 15h00, soit un total de 1 679 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020.



A ce jour, on recense un nouveau cluster d’origine professionnelle sur la commune du Port.

Au total, 19 clusters sont actuellement actifs.



Parmi les cas annoncés ce jour :

- 40 cas sont classés autochtones,

- 4 cas sont classés importés,

- 1 cas reste en cours d’investigation.



Parmi les cas précédemment annoncés en cours d’investigation :

- 7 cas sont classés autochtones,

- 2 cas sont classés importés,

- 35 cas sont toujours en cours d’investigation.





SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 31 août 2020



1 644 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 28% sont des cas importés.



• Bilan des cas investigués :



Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité