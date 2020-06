La grande Une Covid-19 à La Réunion : Décès d'un jeune homme de 19 ans évacué sanitaire de Mayotte

Par Amandine Dolphin - Publié le Mercredi 24 Juin 2020 à 15:19

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé ont le regret de déplorer le décès d’un jeune homme de 19 ans ce 24 juin 2020, arrivé de Mayotte par évacuation sanitaire pour une affection de longue durée et atteint de Covid-19.



Le jeune homme est arrivé à La Réunion le 19 juin 2020 par évacuation sanitaire pour une prise en charge de sa maladie longue durée au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Nord.



Il a été diagnostiqué Covid-19 à Mayotte le 15 juin, où il était hospitalisé au Centre Hospitalier de Mayotte.



Après investigations menées par le CHU, le patient est décédé de sa pathologie de longue durée.



Les autorités présentent leurs condoléances à la famille.



