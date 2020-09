A la Une . Covid-19 à La Réunion : 95 nouveaux cas ce vendredi

La préfecture et l'ARS communiquent ce soir le bilan journalier de l'épidémie de Covid-19 à La Réunion. Par Amandine Dolphin - Publié le Vendredi 18 Septembre 2020 à 19:30 | Lu 823 fois



Coronavirus COVID-19 à La Réunion : restons mobilisés !

95 nouveaux cas confirmés



Depuis le 5 septembre 2020, La Réunion est en zone de circulation active. On constate en semaine 37 une stabilité des cas confirmés. Après une montée significative du nombre de cas, on constate depuis ces 3 dernières semaines une stabilisation du nombre de cas confirmés et en conséquence la formation d’un effet de « plateau » de la courbe épidémique.



- 61 cas en moyenne quotidienne en semaine 35,

- 84 cas en moyenne quotidienne en semaine 36,

- 81 cas en moyenne quotidienne en semaine 37.



Cette phase de stabilisation ou de stagnation doit être interprétée avec prudence car l’épidémie reste active. On note en corrélation avec l’effet de plateau une diminution du taux d’incidence à 68,5 pour 100 000 habitants, alors qu’il était précédemment de 75,8 pour 100 000 habitants sur l’ensemble de l’île. Le taux d’incidence pour les personnes âgées de plus de 65 ans avait augmenté en semaine 36 et reste stable sur la dernière semaine.



Au 18 septembre 2020, 23 clusters ont été clôturés et 14 clusters restent actifs dont 2 sont maîtrisés.



Devant cette situation, la préfecture et l’Agence Régionale de Santé rappellent à l’ensemble de la population l’importance d’appliquer au quotidien les mesures barrière (lavage de mains, utilisation de mouchoir, tousser dans son coude, distance physique…) en complément du port du masque, notamment lors de rassemblements avec des amis ou la famille afin de limiter la dynamique de l’épidémie.



LES CHIFFRES DU JOUR



La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 95 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce 18 septembre à 15h00. Au total 3 194 cas ont été diagnostiqués sur le territoire depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020, dont 64 évacuations sanitaires au titre de la solidarité régionale depuis cette date.



Parmi les nouveaux cas : 62 cas sont classés autochtones,

1 cas est classé importé,

32 sont en cours d’investigation.

Parmi les cas précédemment en cours d’investigation : 32 cas sont classés autochtones.

46 font l’objet d’analyses complémentaires.

A ce jour, 712 cas de coronavirus COVID-19 sont actifs. Parmi ces cas, 12 sont hospitalisés en service de réanimation et 55 hors service de réanimation.



SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 18 septembre 2020



3 116 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 15% sont des cas importés.





• Bilan des cas investigués :

• Situation sanitaire :

Evolution des clusters identifiés



Un cluster est un foyer de contamination ou un regroupement d’au moins trois cas positifs au coronavirus Covid-19 survenant dans un même lieu au cours d’une période limitée de temps.

Un cluster rattaché à une commune (parce que le patient identifié à une chaîne de transmission y réside) peut comprendre des cas résidant dans d’autres communes.





Les phases d’évolution d’un cluster



Grâce au suivi strict des recommandations sanitaires, à l’isolement des personnes contaminées et des personnes contact, la chaine de transmission au sein d’un cluster peut être rompue.

Le cluster est dit « maîtrisé » à l’issu d’une période de 7 jours en l’absence de nouveaux cas.

Si aucun cas n’est identifié au sein d’un cluster au cours d’une période 14 jours, il est qualifié de « clôturé ».





Les clusters identifiés à ce jour



Au 18 septembre 2020, 23 clusters sont clôturés et 14 sont actifs. Parmi ces 14 clusters actifs, on note que :

- 9 clusters sont de niveau 1 « criticité limité » ;

- 3 clusters sont de niveau 2 « criticité modéré » ;

- il n’existe aucun cluster de niveau 3 « criticité forte » ;

- et 2 clusters sont maîtrisés.





Localisation des clusters modérés et maîtrisés :

Saint-Denis (1): 8 cas (maitrisé)

Sainte-Marie (1): 7 cas

La Possession (2): 12 cas

Saint-Paul (3) : 12 cas

Le Tampon (1) : 5 cas (maîtrisé)

Saint-Pierre (5) : 12 cas

Sainte-Rose (1) : 4 cas





Sur la semaine écoulée et sur les 571 cas enregistrés, 2 cas étaient regroupés au sein des clusters identifiés. Les clusters identifiés se sont diversifiés (milieu professionnel ou en lien avec des rassemblements familiaux ou amicaux).





Bilan de la semaine du 12 au 18 septembre





• Suivi des cas:





