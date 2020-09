La grande Une Covid-19 à La Réunion : 82 nouveaux cas confirmés

Pas moins de 82 cas de coronavirus supplémentaires sont comptabilisés par l'autorité sanitaire ce mercredi 2 septembre. Bien qu'important, il ne s'agit toutefois pas du chiffre le plus élevé de ces dernières semaines. 92 cas avaient détecté sur la seule journée du 23 août. Par Amandine Dolphin - Publié le Mercredi 2 Septembre 2020 à 17:54 | Lu 2055 fois

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 82 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce mercredi 2 septembre à 15h00, soit un total de 1 796 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020.



Parmi les cas annoncés ce jour :



- 73 cas sont classés autochtones.



- 9 cas sont en cours d’investigation.





Parmi les cas qui étaient en cours d’investigation :



- 16 cas sont classés autochtones.



- 19 cas sont toujours en cours d’investigation.



L’augmentation du nombre de cas s'explique par les dépistages ciblés réalisés autour des cas.



Face à la progression de l’épidémie, les autorités rappellent à la population la responsabilité individuelle dans l’application stricte des mesures barrière et des mesures de distanciation physique, en complément du port du masque qui est obligatoire dans les zones à forte fréquentation.



SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 2 SEPTEMBRE 2020



1 768 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 27% sont des cas importés.



• Situation sanitaire :



Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur