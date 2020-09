A la Une .. Covid-19 à La Réunion : 67 nouveaux cas ce lundi

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 67 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce lundi 14 septembre à 15h00, soit un total de 2 872 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020.



Parmi les cas annoncés ce jour :

- 51 cas sont classés autochtones,

- 2 cas sont classés importés,

- 14 cas restent en cours d’investigation.



Parmi les cas qui étaient en cours d’investigation :

- 61 cas sont classés autochtones,

- 1 cas est classé importé,

- 60 cas font l’objet d’analyses complémentaires.



L’analyse des cas confirmés doit se faire sur une moyenne glissante d’une semaine à l’autre pour refléter au mieux la situation de l’épidémie sur le territoire :



- lors de la semaine 35 (du 24 au 30 août), on recensait 425 cas, soit une moyenne de 61 personnes contaminées par jour,

- La semaine suivante (du 31 août au 6 septembre), on recensait 588 cas, soit 84 cas par jour en moyenne

- La semaine 37 (du 7 au 13 septembre), on comptabilisait 569 cas, soit une moyenne de 81 cas quotidiens.



Il y a 3 semaines, il a été constaté une montée significative du nombre de cas, suivie par une situation en plateau depuis 15 jours. Cette approche en termes de tendance épidémiologique sur une semaine permet de mieux apprécier l’évolution de la propagation du virus sur le territoire qu’une vision au jour le jour.

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 14 SEPTEMBRE 2020



2 798 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 17% sont des cas importés.



• Bilan des cas investigués :

Cas cumulés Variation par rapport à J-1 Cas importés

(personnes qui ont contracté la maladie en dehors du territoire) 481 +3 Cas issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale 64 0 Cas autochtones secondaires

(personnes ayant un lien direct avec des cas importés) 85 0 Cas autochtones

(personnes ayant un lien indirect ou n’ayant aucun lien avec un cas importé) 2168 +112 Nombre total de cas investigués 2798 +115

• Situation sanitaire :

Nombre de cas Variation par rapport à J-1 Cas hospitalisés hors service de réanimation

hors évacuation sanitaire 47 +2 Cas hospitalisés hors service de réanimation

issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale 10 0 Cas hospitalisés en service de réanimation

hors évacuation sanitaire 11 -1 Cas hospitalisés en service de réanimation

issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale 1 0 Patients guéris (au 11/09/2020) 1794 Hors EVASAN EVASAN Décès lié au Covid 8 2 Décès lié à une autre pathologie 1 4 à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 17% sont des cas importés.



