Covid-19 à La Réunion : 4 nouveaux cas ce mardi

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 4 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 à La Réunion ce mardi 02 juin à 15h00, soit un total de 477 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. Il s'agit de cas importés, dont trois issus d'évacuations sanitaires depuis Mayotte. Compte tenu des 411 guérisons prononcées, 66 infections au coronavirus COVID-19 sont encore en cours à ce jour. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 2 Juin 2020 à 17:28 | Lu 2381 fois







SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 02 juin 2020



477 cas ont été investigués à cette heure par l'ARS, Santé publique France et l'Assurance Maladie, dont 71% sont des cas importés.



• Bilan des cas investigués :



Cas cumulés Variation par rapport à J-1 Cas importés

(personnes qui ont contracté la maladie en dehors du territoire) 340 +6 Dont cas issus d'une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale 23 +3 Cas autochtones secondaires

(personnes ayant un lien direct avec des cas importés) 73 0 Cas autochtones

(personnes ayant un lien indirect ou n'ayant aucun lien avec un cas importé) 64 0 Nombre total de cas investigués 477 +6 • Situation sanitaire : Cas cumulés Variation par rapport à J-1 Cas hospitalisés hors service de réanimation 19 +2 Dont cas issus d'une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale 15 +2 Cas hospitalisés en service de réanimation 4 +1 Dont cas issus d'une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale 4 +1