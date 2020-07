A la Une . Covid-19 à La Réunion: 3 nouveaux cas ce lundi

​La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 3 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce lundi 6 juillet à 15h00, soit un total de 550 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020.

Par Charlotte Molina - Publié le Lundi 6 Juillet 2020 à 17:47 | Lu 1991 fois

Parmi ces nouveaux cas :

- un cas est importé, testé à son arrivée à l’aéroport,

- un cas est importé dans le cadre d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale,

- un cas est en cours d’investigation.



Par ailleurs, pour deux cas précédemment annoncés en cours d’investigation et dépistés lors de la semaine précédente :

- un cas est classé importé dans le cadre d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale,

- un autre cas est classé cas autochtone.





