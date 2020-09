La grande Une Covid-19 à La Réunion : 3 indicateurs sur 4 "restent sous les seuils d’alerte"

Lors du désormais traditionnel point fait par les autorités sur la situation sanitaire, le préfet Jacques Billant a exhorté à poursuivre l'application des gestes barrières et la distanciation sociale, "les armes les plus efficaces contre le virus". Ce vendredi, 90 cas positifs au Covid-19 ont été enregistrés. Par Prisca Bigot - Publié le Vendredi 4 Septembre 2020 à 18:01 | Lu 2151 fois

116 cas jeudi, 90 aujourd'hui, "la reprise épidémique que nous connaissons depuis la mi-août se poursuit jour après jour avec l’enregistrement quotidien de cas positifs" .



Une flambée des cas dans notre département qui se traduit par le dépassement d'un seuil d'alerte sur les 4 indicateurs de suivi de la situation épidémique. Le taux d'incidence passe ainsi à 54 cas positifs pour 100 000 habitants.



Les 3 autres indicateurs restent en dessous des niveaux d'alerte. Le taux de positivité (nombre de tests positifs rapporté au nombre total des tests) est de 2,8 % donc inférieur au seuil d'alerte fixé à 5. Le taux de reproduction (qui mesure le taux de transmission du virus par une personne à d’autres individus) est de 1,3. Le taux d'occupation des lits en réanimation demeure maîtrisé.



"Je suis avec grande attention l'évolution des clusters". Ce jour, ils sont ainsi au nombre 15, soit"en baisse par rapport semaine dernière", indique le préfet.



"Les mesures prises pour éviter la propagation doivent être plus que jamais respectées : port du masque dans les zones urbaines fréquentées, interdictions de rassemblements spontanés de plus de 10 personnes dans les espaces publics, suspension des sports collectifs et de combat jusqu’ au 13 septembre …", insiste Jacques Billant.



"Je constate que ces règles sont prises en compte par une majorité. Il convient vraiment que tout le monde s’y conforme et que personne ne relâche ses efforts", martèle-t-il. D'autant, assure le préfet, que "l'application des gestes barrières et la distanciation sociale sont les armes les plus efficaces contre le virus, nous le savons plus jamais aujourd’hui".



Le préfet ne prend, pour l'heure, pas de mesures restrictives supplémentaires



Il n'y aura pas de nouvelles interdictions prises par le préfet, "ce que je veux c’est que celles en vigueur soient déjà pleinement appliquées". Pour autant, le représentant de l'État assure rester "vigilant en lien avec les autorités sanitaires et académiques et en lien avec les élus" pour "compléter le dispositif actuel par des mesures plus contraignantes dès que je le jugerai nécessaire".



"Nous devons apprendre à vivre avec le virus et intégrer cela dans nos vies professionnelles, culturelles, associatives et sportives, car il n’y a pas de fatalité si nous faisons preuve d’unité et de sens des responsabilités ".





Prisca Bigot En charge de la région sud de l'île, j'ai la main verte, le pied marin et la tête dans les nuages.... En savoir plus sur cet auteur