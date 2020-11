La grande Une Covid-19 à La Réunion : 239 nouveaux cas et 2 morts en 3 jours

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 2 Novembre 2020 à 17:15 | Lu 5469 fois

Coronavirus COVID-19 à La Réunion : 239 nouveaux cas confirmés et 2 décès du 31 octobre au 2 novembre



La préfecture et l'Agence Régionale de Santé ont le regret d'annoncer ce lundi 2 novembre deux décès liés à la Covid-19. Les deux personnes étaient âgées de plus de 70 ans, hospitalisées au CHU et présentaient des comorbidités importantes. L'une d'elle résidait dans l'EHPAD Les Lataniers, au sein duquel des cas de covid-19 ont été précédemment signalés. Les autorités présentent leurs sincères condoléances aux familles.







Par ailleurs, la préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 239 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 enregistrés à La Réunion du 31 octobre au 2 novembre 2020 à 15h00 (soit une moyenne journalière de 79 cas sur 3 jours consécutifs). On enregistre un total de 5898 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020.







Sur les nouveaux cas annoncés :



- 204 cas sont investigués :



- 187 cas sont classés autochtones.



- 17 cas sont classés importés.







- 35 cas sont en cours d'investigation ou font l'objet d'analyses complémentaires.







La préfecture et l'Agence Régionale de Santé rappellent à l'ensemble de la population réunionnaise l'importance d'appliquer au quotidien les mesures barrière (lavage de mains, utilisation de mouchoir, tousser dans son coude, distance physique, port du masque, limitation au maximum des contacts sociaux à 6 personnes, utilisation de l'application TousAntiCovid ...). Ces mesures sont essentielles pour freiner l'épidémie dans l'île.





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité