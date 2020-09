A la Une . Covid-19 à La Réunion : 116 nouveaux cas confirmés

La préfecture et l'ARS font le point sur l'épidémie de Covid-19 à La Réunion : Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 3 Septembre 2020 à 19:16 | Lu 4366 fois

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 116 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce jeudi 3 septembre à 15h00, soit un total de 1 912 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020.



On recense un cluster sur la commune de Saint-Joseph, ce qui porte à 20 le nombre de clusters sur l’île à ce jour. Ce chiffre reste stable à ce stade. A noter que l’augmentation subite du nombre de cas dénombrés aujourd’hui correspond en partie au rattrapage d’un retard d’enregistrement sur la base de données nationale des analyses recensées.



Parmi les cas annoncés ce jour :

- 94 cas sont classés autochtones.

- 1 cas est issu d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale.

- 21 cas restent en cours d’investigation.



Parmi les cas qui étaient en cours d’investigation :

- 6 cas sont classés autochtones.

- 22 cas sont toujours en cours d’investigation.



Il est rappelé à la population que l’application stricte des gestes barrière (distanciation physique, port du masque, lavage des mains…) est la seule façon de ne pas contracter le virus de la covid-19.





SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 3 SEPTEMBRE 2020



1 869 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 25% sont des cas importés.



• Bilan des cas investigués :

• Situation sanitaire :