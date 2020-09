A la Une ... Covid-19 à La Réunion : 113 nouveaux cas en 24h

Publié le Vendredi 11 Septembre 2020

Depuis le 5 septembre 2020, La Réunion est en zone de circulation active. Le nombre de cas autochtones continue de progresser. Le taux d’incidence a fortement augmenté et s’établit 75,8/100 000 habitants.



Au 11 septembre 2020, 25 clusters sont actifs (dont 9 maîtrisés), et 10 ont été clôturés.



La préfecture et l’Agence Régionale de Santé rappellent à l’ensemble de la population qu’il est essentiel d’appliquer au quotidien les mesures barrière (lavage de mains, utilisation de mouchoir, tousser dans son coude, distance physique…) en complément du port du masque, notamment lors de rassemblements avec des amis ou la famille.



LES CHIFFRES DU JOUR



La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 113 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce 11 septembre à 15h00.



Au total 2 623cas ont été diagnostiqués sur le territoire depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020, dont 63 évacuations sanitaires au titre de la solidarité régionale depuis cette date.



Parmi les nouveaux cas :

· 34 cas sont classés autochtones,

· 1 cas est classé importé



Parmi les cas précédemment en cours d’investigation :

· 40 cas sont classés autochtones

· 2 cas sont classés importés



A ce jour, 829 cas de coronavirus COVID 19 sont actifs. Parmi ces cas, 10 sont hospitalisés en service de réanimation et 64 hors service de réanimation.





SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 11 septembre 2020



2 469 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 19% sont des cas importés.



• Bilan des cas investigués :



Cas cumulés Variation par rapport à J-1 Cas importés

(personnes qui ont contracté la maladie en dehors du territoire) 475 +3 Cas issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale 63 = Cas autochtones secondaires

(personnes ayant un lien direct avec des cas importés) 85 = Cas autochtones

(personnes ayant un lien indirect ou n’ayant aucun lien avec un cas importé) 1846 +74 Nombre total de cas investigués 2469 +77



• Situation sanitaire : Nombre de cas Variation par rapport à J-1 Cas hospitalisés hors service de réanimation

hors évacuation sanitaire 53 +6 Cas hospitalisés hors service de réanimation

issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale 11 +1 Cas hospitalisés en service de réanimation

hors évacuation sanitaire 10 -1 Cas hospitalisés en service de réanimation

