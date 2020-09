La grande Une Covid-19 à La Réunion : 107 nouveaux cas et deux décès ce dimanche

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer deux décès liés à la Covid-19 ce dimanche 6 septembre 2020. Il s’agit d’une personne âgée de plus de 65 ans et d’une autre âgée de plus de 80 ans. Les autorités présentent leurs sincères condoléances aux familles. Par ailleurs, les autorités confirment 107 nouveaux cas de COVID-19 enregistrés à La Réunion ce dimanche 6 septembre à 15h00, soit un total de 2 222 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 6 Septembre 2020 à 14:59 | Lu 4528 fois

A ce jour, nous recensons 4 nouveaux clusters dans les communes de :

Sainte-Rose,

La Plaine des Cafres,

Saint-Paul,

La Possession. Parmi les cas annoncés ce jour :

41 cas sont classés en cas autochtones.

1 cas est classé en cas importé.

65 cas sont en cours d’investigation. Parmi les cas qui étaient en cours d’investigation, 38 cas sont classés en cas autochtones.

86 cas précédemment annoncés sont toujours en cours d’investigation.



SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 6 SEPTEMBRE 2020



2071 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 23 % sont des cas importés.



• Bilan des cas investigués :









