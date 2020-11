Covid-19 à La Réunion : 1 décès, 308 nouveaux cas

308 nouveaux cas confirmés et 1 décès du 7 au 9 novembre



La préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer ce lundi 9 novembre 2020 un décès liés à la Covid-19. Hospitalisée au CHU, la personne était âgée de plus de 70 ans et présentait des comorbidités importantes. Les autorités présentent leurs sincères condoléances à la famille.



Par ailleurs, les autorités confirment 308 nouveaux cas de coronavirus covid-19 enregistrés à La Réunion du 7 novembre au 9 novembre 2020 à 15h00 (soit une moyenne journalière de 103 cas sur 3 jours consécutifs). On enregistre un total de 6 572 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020.



Sur les nouveaux cas annoncés :

- 263 cas sont investigués :

- 231 cas sont classés autochtones.

- 28 cas sont classés importés.

- 4 cas sont classés autochtones secondaires.



- 45 cas sont en cours d’investigation ou font l’objet d’analyses complémentaires.