Covid-19 : Vous souhaitez soutenir le CHOR ? Appel à volontariat auprès des professionnels de santé

Depuis le début du confinement, les équipes du CHOR reçoivent de nombreux messages d’encouragement et des propositions d’aide.Elles vous remercient pour cet élan de soutien !Aussi, fin de se préparer dès à présent au renforcement du système de santé dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, un appel à volontariat est lancé auprès des professionnels de santé qui pourraient apporter un appui aux structures de soins impactées. Tous les professionnels de santé en activité (salarié, libéral) ou retraités, volontaires sont appelés à se faire connaitre en s’enregistrant sur le site du Ministère des solidarités et de la santé En fonction des besoins, ces professionnels de santé pourront être mobilisés via l’agence régionale de santé pour venir en renfort au sein de la région.Le CHOR vous invite à relayer largement cet appel à volontariat et vous remercie par avance pour votre mobilisation.