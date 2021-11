La grande Une Covid-19 : Vers une vaccination des enfants dès 5 ans ?

Jusqu’à présent ouverte aux plus de 12 ans, la vaccination contre le covid-19 pourrait s’étendre aux enfants très prochainement. Par Sophie Fontaine - Publié le Vendredi 26 Novembre 2021 à 11:32





Préparer à la vaccination des enfants



Le gouvernement mise ainsi sur une large couverture vaccinale des Français. Quid de la vaccination des plus jeunes enfants contre le coronavirus ?



Il s’appuie sur les expertises scientifiques en soulignant que l'Agence européenne du médicament se dit “favorable à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans”, et tient à rassurer : “Dans tous les cas, cette vaccination, si elle était décidée en France, ne commencerait pas avant le début de l’année 2022”.



Ouvrir la vaccination à partir de 5 ans nécessite des précautions. Tout d’abord, "il faut pour cela recevoir des vaccins avec des dilutions de vaccins adaptées aux enfants”, a indiqué Olivier Véran.



Le Conseil consultatif national éthique devra aussi émettre son avis sur la question "parce qu'il y a des questions éthiques qui se posent en termes de protection collective, de protection individuelle, s'agissant des enfants", a-t-il précisé. Même chose pour la Haute autorité de santé, qui sera notamment chargée de "déterminer dans quel cadre et dans quel contexte pourrait être ouverte ou non la vaccination des 5-11 ans".



