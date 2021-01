A la Une ... Covid 19 : Vers un troisième confinement en France ?

Avec la nouvelle souche du Covid 19 qui est arrivée en France, et le nombre de cas qui repart à la hausse, le risque d'un troisième confinement plane au-dessus de la Métropole. Par Aglaë Hoarau - Publié le Mercredi 6 Janvier 2021 à 15:25 | Lu 3154 fois

Après l'Angleterre et l'Ecosse qui viennent d'opter pour un reconfinement total, et ce pour la troisième fois, le prochain pays à l'annoncer pourrait être la France.



L'apparition du variant britannique ainsi que des hospitalisations qui repartent à la hausse après les fêtes de fin d'année sont autant d'éléments qui attisent la menace d'une troisième phase de confinement en France. Sans compter les critiques faites à l'encontre du gouvernement concernant la campagne de vaccination jugée trop lente.



Les situations de couvre-feu dans une quinzaine de départements (comme à La Réunion le soir du 31 décembre) ne sont aussi pas là pour rassurer les Français.



Olivier Véran, ministre de la Santé, affirmait au mois de décembre que cette solution ne serait pas exclue si la situation "devait s'aggraver". Une déclaration qui a bien entendu engendré des réactions alors que le deuxième confinement, fin octobre, avait été très mal perçu.



Rien n’indique encore qu’un reconfinement soit au programme, mais un conseil de défense sanitaire se tient ce mercredi, à la veille d’une conférence de presse de Jean Castex sur la stratégie de vaccination​.