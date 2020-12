Société Covid-19 : Vaccin plus efficace chez les femmes et formes les plus sévères pour les hommes

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 2 Décembre 2020

Selon le Pr Jean-Daniel Lelièvre, chef du service des maladies infectieuses de l'Hôpital Henri-Mondor, "il est probable (...) que les vaccins contre le Covid-19 soient plus efficaces chez les femmes".



Le Pr Jean-Daniel Lelièvre est par ailleurs également membre de la Haute autorité de santé (HAS).



Déjà le 18 novembre dernier, les premiers résultats d'une étude menée par des chercheurs de l'Institut Pasteur et du CHU de Strasbourg avalisaient la thèse d'une immunité plus longue des femmes par rapport aux hommes face à la Covid-19 et d'une baisse du taux d’anticorps plus rapide chez les hommes, quel que soit leur âge ou leurs poids.



"Il y a peut-être aussi une explication hormonale, l'œstrogène joue peut-être un rôle", avait expliqué le Pr Samira Fafi-Kremer, directrice de l’Institut de Virologie de Strasbourg.



D'emblée, ces conclusions avaient soulevé des questions concernant la stratégie vaccinale. "De réaliser que les femmes gardent une immunité plus longtemps peut permettre d'adapter la vaccination, réfléchir à quel dosage, à quelle périodicité en fonction de si on est une femme ou un homme", avait-elle ajouté.



A noter également que depuis l'apparition du virus, cette différence entre les hommes et les femmes se vérifie aussi concernant les symptômes. Si les patients de sexe masculin et féminin sont infectés par le SARS-CoV-2 dans des proportions semblables, les hommes sont eux plus souvent concernés par des formes sévères et par des séjours en réanimation.



