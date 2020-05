Covid-19: Une enquête épidémiologique auprès des personnels travaillant à Gillot

À ce jour La Réunion a été peu touchée par l’épidémie de coronavirus. "La majorité des 436 cas confirmés au 9 mai a été importée ou a été en contact avec des cas connus", indique la préfecture. "Cependant, 61 cas autochtones (14%) ont été décelés ; le mode de contamination d’une partie d’entre eux reste non identifié, laissant suspecter une circulation à bas bruit du virus sur le territoire."



Dans ce contexte, l’Agence Régionale de Santé (ARS) de La Réunion a mandaté la cellule régionale épidémiologique (CRE)* pour mener des enquêtes épidémiologiques. Ces dernières sont menées avant et après déconfinement afin de pouvoir estimer et suivre le niveau de circulation virale. Parmi les groupes de population à enquêter, la CRE a retenu les personnels travaillant à l’aéroport de La Réunion qui est un des seuls lieux d’échanges avec l’extérieur sur l’ile.



Parmi les 750 professionnels intervenant sur la zone aéroportuaire sur laquelle arrivent des voyageurs, un échantillon de 300 personnes sera tiré au sort afin de participer à cette première enquête épidémiologique prévue entre le 10 et le 15 mai 2020.



Une méthodologie qui sera déclinée sur d’autres populations



"Ce type d’enquête est appelé à être répété dans différents sous-groupes de population répartis sur l’ensemble du territoire au titre d’une surveillance dite sentinelle de la circulation du virus après le déconfinement", annoncent les services de l'Etat.



"Cette première enquête a pu être organisée grâce aux mobilisations des équipes mobiles de prélèvement (présentes sur le site de l’aéroport) et du laboratoire de biologie du CHU, des professionnels de la CRE et au soutien de l’ensemble des directions du site aéroportuaire", est-il précisé.



* La CRE réunit les épidémiologistes de la cellule régionale de Santé publique France, de l’observatoire régional de la Santé océan indien et du Centre d’investigation clinique INSERM 1410 du CHU de La Réunion