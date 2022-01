A la Une . Covid-19 : Une dose de rappel par an sera nécessaire, selon le PDG de Pfizer

Le PDG de Pfizer a annoncé qu’un rappel du vaccin sera nécessaire chaque année. Invité de BFM TV, il a aussi déclaré vouloir investir dans la recherche, l’innovation et la production de traitements contre le Covid-19 en France. Par N.P - Publié le Mardi 18 Janvier 2022 à 09:56

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, estime que la vague Omicron sera “la dernière avec autant de restrictions”. Il décrit un scénario dans lequel le virus continuera à circuler, au vu de sa large diffusion dans le monde entier, mais mise sur la science pour y faire face.



"Nous travaillons d’ailleurs déjà sur une nouvelle version du vaccin qui permettra non seulement de couvrir les anciens variants mais également Omicron, pour lutter contre les contaminations, hospitalisations et les morts", a-t-il déclaré sur BFM .



Une dose de Pfizer par an



Concernant les doses de rappel, la population devra s’attendre à effectuer de nouvelles injections. Des tests sur les effets secondaires d’une éventuelle quatrième dose sont en cours.



"Nous n’avons pas encore les résultats de ces tests. Nous les aurons en mars, nous aurons aussi des données sur l’efficacité des trois doses de vaccin", a indiqué Albert Bourla.



Outre cette quatrième dose, l'homme à la tête du géant pharmaceutique a affirmé que le vaccin Pfizer nécessiterait un rappel tous les ans pour rester efficace face au virus. "Pour moi, il est important d’avoir trois doses pour une vaccination complète puis une dose par an, sauf pour les personnes immunodéprimées qui pourraient se faire vacciner tous les trimestres", a-t-il précisé.



L’entreprise prévoit un investissement de 520 millions d’euros sur cinq ans dans la recherche, l’innovation et la production de traitements contre le Covid-19 en France. Pfizer a par ailleurs choisi le laboratoire Novasep à Mourenx, dans les Pyrénées-Atlantiques, pour produire son traitement.