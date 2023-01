A la Une .. Covid-19 : Un rapport confidentiel accable le ministère de la Santé

Impréparation, désorganisation, guerre entre services et personnel non formé... Une cacophonie générale a régné dans la gestion de la première vague du Covid au printemps 2020 en France, a estimé l’audit de l’inspection générale des affaires sociales. N’ayant jamais été rendu public, le rapport écrasant pourrait porter préjudice au ministère de la Santé. Par P.J - Publié le Samedi 7 Janvier 2023 à 15:52

Alors que la France est à sa neuvième vague de Covid, un rapport de 205 pages de l’inspection générale des affaires sociales sur la gestion de la première vague vient jeter l’opprobre sur le ministère de la Santé. Censé être transparent, ce document tenu confidentiel n'a jamais été rendu public, rapporte Capital.fr.



Commandé à la fin du mois de juin 2020 par le ministre de la Santé de l'époque, Olivier Véran, ce rapport était censé mettre en avant les "réussites, les difficultés et les lacunes" observées au sein du ministère pendant la première vague de la pandémie.



Toutefois, l’audit mené par quatre inspecteurs qui se sont entretenus avec près de 375 membres de l'administration française du ministère, ARS, élus, hôpitaux, n’a pas été de bon augure.



Les soucis de désorganisation, d'impréparation et le circuit de décision peu lisible ont été promptement soulevés. Le rapport a été communiqué à la Cour de justice de la République et une enquête a été ouverte pour situer la responsabilité de l'exécutif dans la gestion du Covid qui a causé près de 160.000 morts.