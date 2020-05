A la Une .. Covid-19: Un plan de reconfinement déjà prêt en cas de reprise de l’épidémie Moins de trois jours après le déconfinement , le gouvernement est prêt à organiser un "reconfinement" en urgence si une deuxième vague épidémique devait frapper le pays. Les premières pistes du plan de reconfinemnet ont été dévoilées ce lundi dans un rapport rendu public. Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 13 Mai 2020 à 15:14 | Lu 669 fois

Alors que de nombreux chercheurs craignent une reprise de l’épidémie de coronavirus (études de l’AP-HP et Inserm), comme cela a pu être observé dans d’autres pays ayant procédé au déconfinement avant la France, le gouvernement lui se prépare à un possible reconfinement en urgence de la population.



Comme l’a indiqué Jean Castex, chargé par Edouard Philippe de coordonner la stratégie de déconfinement, un plan de reconfinement en urgence serait déjà tout prêt en cas de deuxième vague:



"Pour que nous reconfinions territorialement, il faudrait une augmentation du nombre de cas par jour doublé par rapport à ce qu’il est aujourd’hui" a-t-il notamment déclaré devant la commission des lois de l’Assemblée nationale.



Il n’écarte d’ailleurs pas la possibilité d’un reconfinement d’urgence avant le 2 juin prochain: "Cela dépend de nous tous, et de la réussite des trois prochaines semaines" .



Si reconfinement il devait y avoir, Jean Castex recommande déjà de prévoir des dispositifs d’aide sociales et économiques similaires à ceux mis en place pendant la période de confinement passée.



Enfin, le "monsieur confinement" du gouvernement suggère que soit organisée une consultation citoyenne sur le déconfinement. Il insiste également sur le maintien des restrictions d’entrée aux frontières extérieures de l’espace européen.



