Covid-19 : Un effet secondaire qui dure

Un sexagénaire, dépisté positif au coronavirus, a développé un effet secondaire assez surprenant : une érection de plus de 4h. Si la présence de caillots de sang a été confirmée pour expliquer la rigidité du pénis, la corrélation avec le coronavirus n’est pas encore définitivement établie. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 6 Juillet 2020 à 10:33 | Lu 1377 fois

Le monde médical est au garde-à-vous face à cette nouvelle concernant la Covid-19 : un nouvel effet secondaire vient d’être relevé. Le 17 juin dernier, un homme de 62 ans a été admis aux urgences de l’hôpital de Versailles. Le patient présente les symptômes habituels de la Covid-19. Rapidement, son état se détériore et il est placé sous respirateur artificiel et ses soins sont augmentés. C’est alors que le malade se plaint d’une douleur alors encore inédite chez des patients infectés par le coronavirus : il est atteint d’une forme de priapisme. Autrement dit, il a une érection incontrôlée. Le priapisme est un problème sérieux qui nécessite une intervention d’urgence.



Après plusieurs prises de sang, le doute est levé : des caillots de sang noir sont à l’origine du problème. La formation de ces caillots sanguins chez des patients contaminés par la Covid-19 n’est pas une première, mais son apparition dans un pénis est une bien une originalité jamais observée. Les médecins supposent une corrélation entre le coronavirus et le priapisme de ce patient. Ils ont même évoqué le cas la revue médicale The American journal of Emergency Medicine et espèrent que des recherches complémentaires vont être effectué pour prouver ce lien. Après un traitement adapté de deux semaines, le patient a pu rentrer chez lui avec un moral qui n’était probablement pas en berne.



