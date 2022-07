Covid 19 : Un contrôle sanitaire des voyageurs pourrait être de retour

Le Sénat a adopté dans la nuit de mercredi, en première lecture, le projet de loi sanitaire. Les sénateurs et sénatrices ont rétabli la possibilité de recourir à un contrôle sanitaire des voyageurs, une mesure qui avait été supprimée à l'Assemblée nationale par les députés d'opposition.



À l'Assemblée, le projet de loi "de veille et de sécurité sanitaire" avait été amputé de son article 2, qui prévoit qu'en cas de reprise de l'épidémie de coronavirus, un test soit de nouveau obligatoire pour voyager, par une conjonction de votes du Rassemblement national, des Républicains et d'une majorité de l'alliance de gauche.