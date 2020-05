National Covid-19 : Un cas positif en France dès le 27 décembre selon le professeur Yves Cohen

Le coronavirus était-il présent depuis bien plus longtemps sur le territoire français que les données officielles l’attestent? Le professeur Yves Cohen, chef du service réanimation d'hôpitaux franciliens est remonté sur les traces d’un patient dont les tests PCR l'indiquent positif au Covid-19 au 27 décembre 2019.



"On a repris toutes les PCR testées chez des patients atteints de pneumonie en décembre et janvier dont les résultats étaient négatifs. Les PCR ne sont pas faites pour le Covid-19, mais pour la grippe et d'autres coronavirus. Et sur les 24 patients, nous avons eu un cas positif au Covid-19, le 27 décembre, quand il était hospitalisé chez nous, à Jean Verdier" a-t-il livré sur BFM TV ce dimanche. Un cas positif un mois avant les premiers cas recensés officiellement en France à la fin janvier.



Contacté par l’équipe du Professeur Cohen, le patient indique qu’il a été malade 15 jours, a contaminé ses deux enfants mais pas sa femme. Cette dernière "travaille dans un supermarché, à l’étal des poissons, au rayon sushis". "On se demande si elle n'a pas été atteinte ainsi de manière asymptomatique. On ne peut pas aller plus loin, mais je pense que c'est à une autre institution de faire les enquêtes", a-t-il précisé.



Ce patient pourrait être le patient zéro, "mais peut-être qu'il y en a d'autres dans d'autres régions. Il faut retester toutes les PCR négatives pour les pneumonies. Le virus circulait probablement", a estimé le Professeur Cohen.



Aujourd’hui, l’homme et sa famille vont bien. Il n’avait pas voyagé les semaines précédant son hospitalisation. "Le seul contact est celui par sa femme", a assuré le Professeur Cohen. Une publication de ce travail d'enquête sortira la semaine prochaine.

