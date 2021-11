La grande Une Covid-19 : Toutes les mesures de freinage qui sont de nouveau imposées

Après concertation avec les maires et en lien avec l’Agence régionale de santé, le préfet de La Réunion a décidé ce vendredi 12 novembre de mettre en place de nouvelles mesures de freinage permettant de lutter contre la forte reprise de la propagation épidémique enregistrée depuis le 23 octobre. Ces mesures font leur grand retour à compter de ce lundi. Par LG - Publié le Lundi 15 Novembre 2021 à 05:50

Le nombre de cas positifs augmente sans interruption depuis le samedi 23 octobre 2021, avec une accélération sur les 7 derniers jours, ce qui porte désormais le taux d’incidence à plus de 160/100 000 habitants, alors que La Réunion était à un taux de 26/100 000 il y a un mois.



Les autres indicateurs comme le taux de positivité et le taux de reproduction du virus sont eux aussi en nette augmentation.



Les premiers impacts de cette reprise épidémique sont désormais perceptibles sur le système hospitalier, avec un doublement en une semaine des admissions en réanimation et en médecine Covid pour des patients essentiellement non vaccinés.



En réponse à cette dégradation de la situation sanitaire, le préfet de La Réunion rappelle l’absolue nécessité de maintenir les gestes barrière en toutes circonstances et prend de nouvelles mesures de protection face au virus.



Port strict du masque en tous lieux



En intérieur, je porte le masque. Le port du masque est en effet obligatoire pour toutes les personnes âgées de 11 ans et plus dans tous les établissements recevant du public, y compris ceux soumis au passe sanitaire.



En extérieur, je porte également le masque que ce soit sur la voie publique ou en tout lieu disposant d’un extérieur.



Extension du passe sanitaire



Désormais, toutes les manifestations et les évènements exceptionnels se déroulant sur l’espace public ne seront autorisés que si l’organisateur met en œuvre le passe sanitaire. A titre d’exemple, les braderies, les vide-greniers, les brocantes, les marchés artisanaux, les marchés de Noël, les animations… sont concernés par cette nouvelle mesure, mais pas les marchés forains pour lesquels la distanciation entre les stands et le port du masque restent la règle en vigueur. Cette décision prendra effet le 15 novembre.



Restriction et application des gestes barrière dans la sphère privée



La sphère privée reste un lieu particulièrement propice aux chaines de contamination. Les clusters recensés ces derniers jours l’illustrent de manière très marquée.



Les regroupements familiaux et amicaux sont donc clairement déconseillés.



Les pique-niques et les bivouacs seront à nouveau interdits à compter du lundi 15 novembre.



Les activités de prestations à domicile, de traiteur, de location de chapiteaux, de tentes et de barnums aux particuliers, d’animateurs de soirée à domicile ainsi que le transport de matériel de sonorisation demeurent quant à eux interdits.