Covid-19: Stéphane Bijoux demande à la Commission européenne plus de mesures d'urgence

"Face à la tempête sanitaire et économique du Coronavirus, l’Union européenne renforce sa mobilisation : au Parlement européen, nous votons un budget exceptionnel de 37 milliards d’euros pour accompagner et soutenir les Régions.



Les régions françaises bénéficieront de 650 millions d’euros de fonds européens pour soutenir nos soignants et les structures médicales, aider les personnes les plus fragiles, soutenir nos entreprises, nos producteurs, nos agriculteurs et nos pêcheurs.



C’est important mais il faut faire encore plus d’efforts pour affronter cette crise sanitaire. Avec mes collègues de mon groupe politique Renew Europe, nous avons demandé à Elisa Ferreira, la Commissaire européenne à la Cohésion et aux réformes, plus de flexibilité et une simplification des procédures de gestion des fonds européens.



Les régions ultra-périphériques sont fragiles économiquement mais elles sont fortes de résilience, de courage et de talents. Il faut agir vite et efficacement, simplifier les procédures et construire la solidarité."