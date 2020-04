Covid-19: Seuls les merceries et les commerces spécialisés dans la vente de tissu peuvent ouvrir

La réouverture des merceries et des commerces spécialisés dans la vente de tissu est autorisée. Cependant, elle ne comprend pas le commerce de détail d’articles d’habillement (cf. 47.71) et le commerce de détail de rideaux et de voilage (cf. 47.53Z). Votre attestation doit être complétée en cochant la case "Motif de déplacement dérogatoire de première nécessité".