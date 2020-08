La grande Une Covid-19 : Seuls 30% des voyageurs se sont fait dépister à J+7 au mois de juillet

S’ils ne sont plus soumis à une quatorzaine obligatoire depuis le mois de juin , les passagers à destination de La Réunion doivent impérativement présenter un test négatif au covid-19 avant d’embarquer, et il leur est très fortement conseillé de réaliser un deuxième test 7 jours après leur arrivée. Pour autant, en cette période de vacances scolaires et d’affluence, seuls 30% des passagers se sont fait dépister à J+7 comme l’indique l’Agence Régionale de Santé. Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 7 Août 2020 à 15:12 | Lu 509 fois

Pour "favoriser la réouverture des territoires d’outre-mer et la reprise de l’activité économique", le gouvernement annonçait la fin de la quatorzaine à l’arrivée dans les outre-mer le 6 juin dernier.



Depuis, les passagers voyageant à La Réunion doivent impérativement présenter un test négatif au Covid-19, réalisé 72 heures avant le départ, pour pouvoir embarquer.



Un deuxième test, 7 jours après leur arrivée sur l’île, est "indispensable pour des motifs de santé publique" indique l’ARS sur son site internet, bien qu’il ne soit pas obligatoire.



L’objectif de ce deuxième test est de vérifier qu’un passager n’a pas développé la maladie depuis son arrivée, alors que le temps d’incubation du covid-19 est d’en moyenne 14 jours. Il permet également de détecter la présence du virus chez les porteurs sains potentiels, et ainsi prévenir tout risque de propagation.



"C’est un enjeu important qui permet de détecter d’éventuels cas asymptomatiques et de réduire au maximum les risques de propagation de l’épidémie. Le dépistage à J7 est un acte de civisme", indiquait la préfecture dans un communiqué le 11 juillet dernier.



La majorité des voyageurs ne réalisent pas de deuxième test



Malgré les efforts de sensibilisation, la grande majorité des voyageurs ne réalisent pas de deuxième test après leur arrivée sur l’île: seuls 30% d’entre eux se sont fait dépister à J+7 au mois de juillet.



Si l’ARS a pu mettre en place des centres de dépistage dédiés depuis le 5 août dans trois communes de l’île, il pouvait jusque-là s’avérer difficile d’obtenir un rendez-vous dans un laboratoire en raison du grand nombre d’arrivées.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité