Covid-19 : Réorganisation des services publics de la mairie [Réactualisé le 19/03/20 à 13h42] Suite aux mesures annoncées par le président de la République relatives à la gestion de la crise du covid-19 dans notre pays, les services municipaux de Saint-Paul ont fermés leur porte au public.



Les services accessibles au public :



– L’État civil continuera à fonctionner pour les déclarations diverses (naissances, reconnaissances et décès) à la mairie du centre ville. Pour la remise des passeports, leurs titulaires devront se rendre là où la demande a été faite mais seulement en cas d’urgence clairement justifiées (départ immédiat)

– Les marchés forains de Saint-Paul sont maintenus aux jours et horaires habituels dans le souci de permettre l’approvisionnement de la population et l’écoulement des production agricoles.

Cependant, conformément aux dispositions gouvernementales, l’accès est réservé uniquement aux forains qui commercialisent des produits alimentaires.

Dispositions spécifiques pour les marchés forains

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire actuelle (Coronavirus/Covid-19), la Commune de Saint-Paul, sur la recommandation des services de l’État, a décidé de prendre des dispositions spécifiques supplémentaires pour les marchés forains de son territoire.

Il est rappelé que l’accès au marché est réservé uniquement aux forains qui commercialisent des produits alimentaires.

Par ailleurs, la Ville va réorganiser ses marchés en imposant une distance d’au moins deux mètres de séparation entre les étals de marchandises.

Les placiers ainsi que la police municipale veilleront au respect de cette règle pendant toute la durée des marchés. Il est à souligner que les emplacements habituels ne seront pas garantis.

Il est enfin demandé aux forains, dans la mesure du possible, de faire respecter la règle de distanciation sociale entre les personnes (marquages au sol ou sectorisation des étals).

La ville remercie les forains et les usagers pour leur compréhension et leur collaboration.

– Action Sociale : Un service minimum sera assuré au CCAS pour les besoins suivants :



– Colis Alimentaire (uniquement en cas d’urgence)

– Colis funéraires

– Aides à domicile auprès des personnes âgées et isolées avec l’application stricte des « protections barrières » pour les agents intervenant

L’accueil minimum se déroulera uniquement par téléphone au CCAS: 0262 45 76 45 / 0692 91 16 35

– Education : Les démarches pour les inscriptions et réinscriptions scolaires peuvent se faire via le site internet de la ville : www.mairie-saintpaul.re et en envoyant les documents demandés sur cette adresse mail :

Les services fermés au public :

– L’ensemble des équipements sportifs (stades, gymnases, piscines) sont fermés au public

– Fermeture des équipements de santé

– Fermeture des médiathèques et bibliothèques

– Les manifestations culturelles et associatives sont reportées

– Les CASE, Maisons pour tous sont fermés et conformément aux dispositions annoncées, les fêtes familiales ne peuvent plus y être organisées.

– Suspension du service de recensement des jeunes de 16 ans (Possibilité de le faire en ligne sur

– Le site Handi plage sera fermé pendant la période de confinement

– L’Épicerie Sociale n’accueillera pas le public pendant la période de confinement

– La surveillance des plages ne sera pas assurée – Fermeture de toutes les plages de la commune à compter de ce mardi 17 mars

– Les jeux d’eau sont fermés au public

Soyez informés en temps réel en recevant les notifications push grâce à l’application de la Ville de Saint-Paul. Si vous possédez un smartphone, cette appli reste disponible sur:







