Covid-19 : Que va annoncer Emmanuel Macron ?

Les mondes du spectacle, celui de l’hôtellerie et de la restauration fonctionnent toujours à régime réduit ou plus du tout pour certains. Des mesures de soutien pourraient être annoncées. Emmanuel Macron s’adresse à la Nation pour la 6e fois depuis le début de l’épidémie de Coronavirus en France au mois de mars. Le Président avait pris la parole pour la dernière fois le 14-Juillet. Depuis, son nouveau Premier ministre Jean Castex était aux commandes pour présenter les nouvelles mesures comme l’avait fait son prédécesseur Edouard Philippe, pendant le confinement.Mais l’épidémie de Coronavirus continue de prendre de l’ampleur depuis la rentrée scolaire. De nouvelles interdictions ont été mises en place au début du mois d’octobre et un système de classification du niveau d’alerte a été élaboré.Ainsi, La Réunion est au stade “modéré” de circulation du Coronavirus et était donc concernée par de nouvelles mesures début octobre comme l’interdiction des rassemblements de plus de 30 personnes dans les salles de fête La situation sanitaire à La Réunion semble s’améliorer. Le taux d’incidence du Coronavirus est passé sous le seuil d’alerte . Mais les autorités précisent que le nombre de tests est en baisse. L’île compte toujours 14 clusters actifs sur plusieurs communes Emmanuel Macron doit prendre des décisions quant à la lutte contre l’épidémie de Coronavirus. Le taux de contamination est en constante hausse depuis la mi-août. On dénombre plus de 740.000 cas et plus de 32.000 décès sur tout le territoire.Le conseil de Défense s’est réuni ce mardi pour évoquer les possibilités (tout comme le préfet de La Réunion s’entretient avec les maires de l’île chaque mardi après-midi). Voici ce qu’il pourrait sortir de cette réunion de travail au sommet de l’Etat :“Rien ne doit être exclu quand on voit la situation dans nos hôpitaux”, a déclaré Jean Castex. Le Premier ministre assure cependant que cette solution sera évitée par tous les moyens par le Gouvernement.Mais les proches du pouvoir évoquent aussi la possibilité d’un reconfinement des villes en alerte maximale. Le reconfinement par zone avait été évoqué dès le déconfinement, notamment à La Réunion.Autre possibilité évoquée, une interdiction de se déplacer après 23 heures ou même 20 heures selon les villes. Une sorte de confinement qui n’empêcherait pas les Français de se rendre au travail.Le Gouvernement avait demandé dès le déconfinement aux entreprises de privilégier au maximum le télétravail. L’Etat ne voit pas de résultats et pourrait à ce moment-là décider de mettre en place des sanctions ou des incitations à y recourir.Les mondes du spectacle, celui de l’hôtellerie et de la restauration fonctionnent toujours à régime réduit ou plus du tout pour certains. Des mesures de soutien pourraient être annoncées.