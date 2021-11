Covid-19 : Prévoyante, la Chine demande à ses habitants de stocker les produits de première nécessité

C'est via un message posté sur son site que le ministère du commerce chinois a invité la population à stocker des produits de première nécessité afin de se préparer à une éventuelle situation d'urgence. Pour autant, le gouvernement ne précise pas les raisons de cet appel à stocker : risque de pénurie alimentaire, regain épidémique ?



Le ministère a également sensibilisé les différentes régions qui constituent le pays à surveiller la production agricole et les flux d'approvisionnement ainsi que les réserves de viande et de légumes et à maintenir la stabilité des prix.



L'analyse de la situation faite par des observateurs mentionne l'approche des Jeux olympiques d'hiver à Pékin dont le coup d'envoi sera donné en février 2022, pouvant être la source d'un soudain regain d'épidémie.



La Chine se souvient qu'au début de l'année 2020, les mises en quarantaine de certaines de ses régions ainsi que le blocage de plusieurs axes routiers, afin de faire barrage à la propagation du virus, avaient perturbé les chaines d'approvisionnement. A l'approche de l'hiver, les prix des denrées de première nécessité pourraient flamber, d'autant que de fortes pluies se sont abattues sur le pays à la mi-octobre, touchant plus de 200 000 hectares de terres agricoles.



Ces dernières semaines, des foyers sporadiques sont apparus ici et là dans le nord du pays. Six millions de personnes ont notamment été confinées à Lanzhou, à 1700 km de Pékin. Le nombre de cas reste cependant très bas : 92 cas ce mardi et 71 cas la veille, soit les chiffres les plus hauts depuis mi-septembre 2021.