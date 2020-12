Covid-19: Premières vaccinations en hexagone ce dimanche

La campagne de vaccination contre le Covid-19 débute ce dimanche en France hexagonale, au sein de deux établissements hébergeant des personnes âgées, l'un en Bourgogne et l'autre en Seine Saint-Denis.



Ce matin, une dizaine de résidents de l’unité de soins de longue durée de l’hôpital René-Muret de Sevran et l’un de leurs médecins (âgé de plus de 65 ans) recevront une première dose du vaccin mis au point conjointement par Pfizer (Américain) et BioNtech (Allemand). La Seine Saint-Denis a payé un lourd tribut lors de la première vague, beaucoup de ses habitants étant les fameuses "premières lignes", soit des travailleurs pauvres sans lesquels la société ne peut fonctionner.



Cet après-midi, ce sont une dizaine de résidents du centre gériatrique de Champmaillot, dépendant du CHU de Dijon, et d’un médecin qui recevront le vaccin, lequel a été développé à partir de la technologie de l’ARN messager. La Bourgogne est une des zones où le taux d'incidence du virus est le plus élevé.



A La Réunion, le vaccin arrive début janvier, des super-congélateurs vont arriver demain par avion militaire, pour conserver les précieuses fioles, à la température adéquate: - 80°C.